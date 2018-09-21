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Стрельба в США

Reuters: семь человек пострадали в результате стрельбы в Сиракьюсе

По данным агентства, стрельба произошла на семейном мероприятии

ТАСС, 21 сентября. По меньшей мере семь человек, включая ребенка, пострадали в результате стрельбы в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, стрельба началась в четверг в 21:00 по местному времени (4:00 по мск) в одном из частных домов, где семья собралась почтить память своего умершего родственника. Отмечается, что всего было произведено десять выстрелов. Другие детали происшествия не приводятся.

Ранее в четверг телеканал CBS сообщил, что в результате инцидента со стрельбой в окрестностях города Абердин в штате Мэриленд погибли четыре человека, трое получили ранения. Стрельбу устроила 26-летняя сотрудница склада аптечной сети Rite Aid, которая позднее скончалась в больнице.

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