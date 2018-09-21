Потерпевшими по делам об избиениях в ярославских колониях являются пять заключенных

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Шесть уголовных дел возбуждено по факту избиений заключенных в ярославских колониях № 1 и № 8. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших, юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

Потерпевшими в настоящий момент признаны пятеро заключенных: Степан Нуждин, Евгений Макаров, Артур Гукосян, Тарновский и Николаев, имена которых не уточняются. По словам Бирюковой, число потерпевших в ближайшее время может увеличиться.

"Уголовные дела возбуждены по каждому потерпевшему. По Евгению Макарову возбуждено два дела - по избиениям в июле в ИК-1 и в декабре в ИК-8. Таким образом, это уже шесть дел", - сказала Бирюкова, отметив, что эти уголовные дела объединены в одно производство.