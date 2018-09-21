AFP: число жертв крушения парома в Танзании достигло 79

ТАСС, 21 сентября. По меньшей мере 79 человек погибли в результате крушения парома на озере Виктория на севере Танзании. Об этом сообщило в пятницу AFP со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 44 погибших.

По данным британской вещательной корпорации Би-би-си, паром затонул между островами Юкора и Буголора, а на борту судна находилось свыше 400 человек. Согласно информации портала Africa News, паром перевернулся за несколько метров до места швартовки.

21 мая 1996 года в результате крушения парома "Букоба" на озере Виктория около танзанийского порта Мванза погибло более 500 человек. Основной причиной ЧП была названа перегруженность парома.