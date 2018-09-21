В Башкирии СК возбудил уголовное дело после закупки инсулина минздравом республики

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников министерства здравоохранения республики Башкортостан. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан, дело возбуждено по факту халатности при закупке инсулина.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц Государственного казенного учреждения Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Республики Башкортостан, по признакам преступления, предусмотренного статей УК РФ "халатность", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году Государственное казенное учреждение Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Республики Башкортостан провело 67 однотипных электронных аукционов на поставку препарата "Инсулин гларгин" для обеспечения им нуждающихся групп населения. Общая сумма по всем заключенным контрактам превысила 32 млн рублей. Произведенные учреждением закупки инсулина фактически образуют единую сделку, раздробленную на 67 закупок, то есть оптовая надбавка применяться не могла [В соответствии с действующим законодательством, на закупки суммой более 10 млн рублей оптовые надбавки к отпускным ценам производителей не применяются]. Однако, неустановленные сотрудники учреждения допустили применение оптовой надбавки к отпускным ценам производителей, тем самым увеличив стоимость закупаемого препарата более чем на 2,5 млн рублей.