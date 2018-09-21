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СК объявил в международный розыск главу фирмы - подрядчика Роскосмоса

Сергея Сластихина обвиняют в особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест владельца строительной компании ООО "Инженерные системы" и подрядчика госкорпорации "Роскосмос" Сергея Сластихина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"20 сентября Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сластихина Сергея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца, исчисляется с момента экстрадиции или задержания его на территории РФ", - сказала представитель суда.

Сластихин объявлен в международных розыск.

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