Суд продлил арест экс-сотруднику МЧС, обвиняемому по делу о "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 21 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова продлил на два месяца до 25 ноября арест бывшему начальнику отдела надзора деятельности и профилактической работы Кемерова, Березовского и Кемеровского района ГУ МЧС по Кузбассу Григорию Терентьеву - одному из 12 обвиняемых по уголовному делу о пожаре и гибели 60 человек в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил - продлить срок содержания под стражей Терентьеву на два месяца - до 25 ноября", - сказали в суде.

Терентьев был задержан 25 мая вместе с экс-начальником областного главка МЧС Александром Мамонтовым. По версии следствия, они не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТЦ "Кемеровским кондитерским комбинатом" (ККК, основной собственник "Зимней вишни").

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, жертвами трагедии стали 60 человек. Обвиняемыми по уголовному делу проходят 12 человек, все они арестованы.