В Приамурье возбудили дело в отношении вандалов, осквернивших сельское кладбище

ТАСС, 21 сентября. Сотрудники управления МВД по Амурской области возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, осквернивших сельское кладбище в Бурейском районе региона. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Установлено, что огнем повреждено 13 могил. Частично или полностью уничтожено 59 могил и памятников. Установить личности подозреваемых в совершении преступления и задержать их полицейским помогли местные жители. Злоумышленниками оказались двое братьев, 1975 и 1979 годов рождения. Данные граждане задержаны на месте происшествия. Оба мужчины ранее судимы", - говорится в сообщении.
Подозреваемые находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания, уточнили в МВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").