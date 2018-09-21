СК возбудил уголовное дело после падения башенного крана в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования двух рабочих при падении башенного крана в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.
"Следственными органами СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ")", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 17 августа на стройке во Фрунзенском районе Ярославля произошло падение стрелы башенного крана. По предварительным данным, причиной стало разрушение крепления стрелы к основанию крана. В результате обрушения серьезные травмы получили двое мужчин - крановщик и бригадир-каменщик. Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.