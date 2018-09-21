СК объявил в розыск двух командиров "Правого сектора"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Суд в РФ заочно арестовал братьев Руслана и Марлена Мисиратовых, занимавших должности командиров подразделений запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор". Как сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, они объявлены в международный розыск.
"По ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан РФ братьев Руслана и Марлена Мисиратовых. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации"). Оба обвиняемых объявлены в международный розыск", - сказала Петренко.
По ее словам, в 2015-2017 годах братья Мисиратовы принимали активное участие в боевых действиях против мирного населения ДНР и ЛНР, а также в публичной антироссийской акции "Правого сектора" в Херсонской области Украины, направленной на блокаду поставок продовольствия, сырья и иных товаров на территорию Республики Крым и Севастополя.
Расследованием уголовных дел в отношении россиян, причастных к деятельности "Правого сектора", занимается Главное следственное управление СК России. "Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников организации "Правый сектор" продолжается", - добавила представитель СК.