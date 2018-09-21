В Севастополе 8-летняя девочка умерла после падения с качелей

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Восьмилетняя девочка скончалась в Севастополе, получив травму головного мозга после падения с качелей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Севастополю.
"По предварительным данным, 9 сентября текущего года девочка во дворе многоквартирного дома упала с качелей, получив травму головного мозга. Спустя девять дней девочка скончалась в одной из городских больниц", - говорится в сообщении.
Следователи по факту произошедшего проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.