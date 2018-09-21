В Москве возбуждено дело за невыплату сотрудникам "Пересвет-Инвест" з/п на 36 млн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на сумму 36 млн рублей 125 сотрудникам строительной организации "Пересвет-Инвест". Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя АО "Пересвет-Инвест". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности")", - сказала она.

По версии следствия, с октября 2017 по июль 2018 года генеральным директором "Пересвет-Инвест" при наличии финансовой возможности полностью не выплачивалась заработная плата. Сумма задолженности перед более чем 125 сотрудниками организации составила свыше 36 млн рублей.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления. В офисе компании и по месту жительства генерального директора проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и электронные носители, имеющие значение для расследования уголовного дела. Проводятся допросы сотрудников организации. В рамках расследования будут приняты все возможные меры для возмещения, причиненного потерпевшим вреда", - отметила представитель ГСУ.