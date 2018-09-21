Полиция Новороссийска выясняет причины разрушения памятника подросткам

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Полиция проверяет информацию о разрушении в Новороссийске памятника расстрелянным во время Великой Отечественной войны подросткам, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Информация поступила, проводится проверка", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что пока в качестве основной версии полиция рассматривает разрушение памятника из-за природных факторов.
При этом представители Кубанского казачьего войска, которые обратились в полицию с заявлением о произошедшем, считают, что памятник повредили вандалы.
"Наши казаки шефствуют над памятником подросткам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который установлен в станице Раевская (входит в состав Новороссийска - прим. ТАСС). Когда они обнаружили его разбитым, то усомнились, что это произошло по каким-то естественным причинам. Заподозрили, что памятник разрушили вандалы, так как ночью в этом месте жители близлежащих домов слышали шум и крики", - отметила представитель казачьего войска.
Казачество планирует в ближайшее время восстановить старый памятник или установить новую стелу.