В Подмосковье пресекли попытку сбыта поддельного векселя номиналом в 100 млн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Подмосковные полицейские пресекли попытку сбыта поддельного векселя номиналом в 100 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Оперативники в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали четверых мужчин в возрасте от 28 до 63 лет, подозреваемых в сбыте поддельной ценной бумаги номиналом в 100 млн рублей", - сказали в пресс-службе главка.

В пресс-службе уточнили, что задержанные предложили клиенту на выгодных условиях приобрести вексель. При получении 24 млн рублей за фальшивку их задержали в гостиничном комплексе в подмосковном поселке Горки-2.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ - "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в пресс-службе.