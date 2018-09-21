В Мурманской области СК возбудил дело после отравления школьников

МУРМАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту отравления семи учеников третьего класса Ревдской средней общеобразовательной школы им. В.С. Воронина в Ловозерском районе Мурманской области. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Мурманской области, дети отравились ядоприманкой для крыс.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 38 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающей требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 сентября ученики третьего класса Ревдской средней общеобразовательной школы им. В.С. Воронина нашли свертки с ядоприманкой для крыс, которые открыли и употребили в пищу из интереса, а часть детей принесли яд домой. В результате инцидента, семь учеников были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.