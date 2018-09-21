В московской школе ученики пятого класса избили одноклассника

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после причинения побоев ученику в одной из столичных школ, сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступила телефонограмма из детской городской поликлиники № 104. В ней указывалось, что в медицинское учреждение поступил учащийся класса 5Г школы № 1448 с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма правого глаза, ссадины шеи", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, мальчика избили одноклассники на перемене. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - уточнил источник.

Ребенок госпитализирован в Морозовскую детскую клиническую больницу.

В пресс-службе столичной полиции ТАСС пояснили, что инцидент произошел в Центральном административном округе Москвы. "По факту получения телесных повреждений несовершеннолетним проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД.