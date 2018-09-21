Полицейские задержали экс-советника главы Рузского округа Подмосковья

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали бывшего советника главы Рузского округа Московской области по подозрению в незаконной добыче и реализации полезных ископаемых на 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Бывший советник главы Рузского округа Московской области задержан по подозрению в незаконном предпринимательстве. Мужчина незаконно добывал и реализовывал полезные ископаемые", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова подтвердила факт задержания. "Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 49-летний уроженец Домодедовского района, подозреваемый в незаконной добыче и реализации полезных ископаемых, расположенных на территории земельных участков вблизи деревни Притыкино Рузского городского округа, на сумму свыше 10 млн рублей, не имея соответствующей лицензии", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.