Суд взыскал 30 млн рублей с "Когалымавиа" по иску родственников жертв крушения над Синаем

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 30 млн рублей с авиакомпании "Когалымавиа" по иску родственников погибших в авиакатастрофе над Синаем. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.

Ответчиками по иску являлись "Ингосстрах", "Альянц глобал корпорейт энд спешиэлти", AerCap Holdings N.V., ООО "Авиакомпания Когалымавиа" и ООО "Триомед" (BRISCO). Судебные заседания проходили в закрытом от публики режиме по просьбе ответчиков.

Суд взыскал 30 млн рублей с только с авиакомпании "Когалымавиа". Изначально исковые требования к компаниям составляли почти 1,4 млрд рублей. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Эмилия Хиль, каждому из истцов присуждены разные суммы: от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей.

"Кроме того, некоторые истцы, потерявшие в катастрофе кормильца, будут пожизненно получать от авиакомпании ежемесячные выплаты - от 4 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Также суд постановил возместить нескольким заявителям расходы на проезд и погребение родственников", - рассказала она.

О крушении

Самолет A321 российской компании "Когалымавиа", летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт. Авиасообщение между странами было приостановлено, Москва поставила главным условием возобновления полетов существенную модернизацию всех систем безопасности в египетских аэропортах.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушло на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания, а также решения вопроса о присутствии в аэропорту Каира российских сотрудников безопасности. На данный момент авиасообщение открыто только для регулярных рейсов между Москвой и Каиром, чартерные полеты на курорты (в частности в Шарм-эш-Шейх и Хургаду) до сих пор приостановлены.