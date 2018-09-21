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Трое туристов попали в трещину на леднике в горах Карачаево-Черкесии

Для оказания помощи на место выдвинулись четверо спасателей

ЧЕРКЕССК, 21 сентября. /ТАСС/. Спасатели ищут троих туристов, попавших в трещину в горах Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

"В 11:00 мск поступило сообщение о том, что, по предварительным данным, 3 человека из группы альпинистов, совершавших восхождение в Карачаевском районе на гору Белалакая, попали в трещину на леднике Суфруджу. Для оказания помощи на место выдвинулись четверо спасателей", - сказала представитель ведомства.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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