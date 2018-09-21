Reuters: число жертв крушения парома в Танзании достигло 136

ТАСС, 21 сентября. По меньшей мере 136 человек погибли в результате крушения парома на озере Виктория на севере Танзании. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что жертв более сотни.
По данным британской вещательной корпорации Би-би-си, паром затонул между островами Юкора и Буголора, на борту судна находились свыше 400 человек. Согласно информации портала Africa News, паром перевернулся за несколько метров до места швартовки.
21 мая 1996 года в результате крушения парома "Букоба" на озере Виктория около танзанийского порта Мванза погибло более 500 человек. Основной причиной ЧП была названа перегруженность парома.