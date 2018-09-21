Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста останется под стражей до 23 октября

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Нижегородский районный суд продли срок ареста обвиняемому в убийстве журналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова, он останется под стражей до 23 октября. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте суда.
"Постановлением Нижегородского районного суда удовлетворено ходатайство следователя, обвиняемому в убийстве журналиста продлен срок содержания под стражей по 23 октября включительно", - говорится в сообщении.
Как уточняют в пресс-службе суда, в конце октября обвиняемый пройдет комплексную стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, которая назначена в ФГБУ "Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского".
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 9 августа. По версии следствия, 22 июля 2018 года в утреннее время он беспричинно нанес удар кирпичом по голове знакомому, после чего скрылся с места преступления, сообщили в пресс-службе. Тело 27-летнего журналиста обнаружено 23 июля 2018 года около Казанской набережной в Нижнем Новгороде.