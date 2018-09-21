На Кубани пойдет под суд местный житель, катавший по морю 60 человек на катере

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ передали в суд уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который устроил прогулку по Черному морю, разместив на 11-местном катере "Южная ночь" 60 пассажиров, сообщили в пресс-службе управления.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Краснодарского края за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в управлении.

По версии следствия, в августе 2018 года обвиняемый устраивал платные морские прогулки по акватории Черного моря. На пляже поселка Джугба Туапсинского района он устроил прогулку для 60 пассажиров на катере "Южная ночь", вместимость которого не должна превышать 11 человек. При этом у него отсутствовали разрешение и лицензия на право осуществления перевозок.