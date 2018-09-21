Вертолет МЧС вылетел на помощь туристам, попавшим в трещину в горах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 21 сентября. /ТАСС/. Борт МЧС вылетел на поиски трех туристов, терпящих бедствие в горах Карачаево-Черкесии, сообщается на сайте регионального главка министерства.

"В 15:30 мск 21 сентября из города Минеральные Воды вылетел вертолет МЧС России, который транспортирует группу спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве трех человек из поселка Домбай на ледник Суфруджу для оперативного реагирования на происшествие", - говорится в сообщении.

ЧП произошло в пятницу около 11:00 мск. Три человека из группы альпинистов, совершавших восхождение в Карачаевском районе на гору Белалакая, попали в трещину на леднике Суфруджу. В район ледника ранее пешим ходом из поселка Домбай выдвинулись, по уточненным данным, восемь спасателей.