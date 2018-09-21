{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вертолет МЧС вылетел на помощь туристам, попавшим в трещину в горах Карачаево-Черкесии

Ранее в район ледника из поселка Домбай выдвинулись восемь спасателей

ЧЕРКЕССК, 21 сентября. /ТАСС/. Борт МЧС вылетел на поиски трех туристов, терпящих бедствие в горах Карачаево-Черкесии, сообщается на сайте регионального главка министерства.

"В 15:30 мск 21 сентября из города Минеральные Воды вылетел вертолет МЧС России, который транспортирует группу спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве трех человек из поселка Домбай на ледник Суфруджу для оперативного реагирования на происшествие", - говорится в сообщении.

ЧП произошло в пятницу около 11:00 мск. Три человека из группы альпинистов, совершавших восхождение в Карачаевском районе на гору Белалакая, попали в трещину на леднике Суфруджу. В район ледника ранее пешим ходом из поселка Домбай выдвинулись, по уточненным данным, восемь спасателей.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
Замначальника колонии в Оренбургской области подозревается в насилии над осужденными
Следствием также проверяется версия о причастности других сотрудников колонии
Читать полностью