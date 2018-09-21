NBC: в центре по уходу за детьми в Нью-Йорке пять человек получили ножевые ранения

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Двое взрослых и три ребенка получили ножевые ранения в пятницу в центре по уходу за детьми в Куинсе. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на сведения, полученные в Управлении полиции Нью-Йорка.

По данным телекомпании, пострадали дети, родившиеся месяц назад, 20 дней и три дня назад. Они доставлены в больницу Куинса. Врачи оценивают их состояние как критическое, но стабильное. Ранения также получили воспитательница и 31-летний мужчина, являющийся отцом одного из малышей.

Полиция считает, что это было умышленное нападение с применением ножа и мачете. В преступлении подозревается 52-летняя женщина, работавшая в центре по уходу за детьми, устроенном на дому. Она была обнаружена в подвале здания без сознания, на ее запястье были раны от холодного оружия, нанесенные самой себе.