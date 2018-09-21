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Украина начала расследование в отношении Жириновского по делу о финансировании терроризма

По делу проходят еще два российских депутата

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) начать специальное досудебное расследование в отношении трех депутатов Госдумы, в числе которых Владимир Жириновский. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Шевченковский районный суд Киева 18 сентября 2018 года удовлетворил ходатайство стороны обвинения и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении подозреваемого Владимира Жириновского и двух депутатов Государственной думы", - проинформировали в ведомстве.

Российские парламентарии подозреваются Киевом в совершении преступления по статье Уголовного кодекса страны о финансировании терроризма. Речь идет о "материальном обеспечении" провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые на Украине считаются террористическими организациями.

Пресс-служба ГПУ не указала фамилии двух депутатов, назвав лишь Жириновского. В то же время в ведомстве добавили, что инкриминируемые им правонарушения предусматривают наказание на срок от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в отношении Жириновского Украиной были применены санкции, предусматривающие отказ во въезде в страну, блокирование активов, временное ограничение на пользование и распоряжение имуществом.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичУкраинаРоссия
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