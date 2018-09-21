В Псковской области возбудили дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ

ПСКОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту контрабанды через российско-латвийскую границу лекарственного препарата, в состав которого всходит сильнодействующее вещество сибутрамин. Как говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, общий вес перевозимых препаратов превысил 4 кг.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Контрабанда сильнодействующих веществ, то есть незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС сильнодействующих веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

Псковской таможней установлено, что гражданка РФ 1985 года рождения воспользовалась незнанием водителя о запрете перемещения сильнодействующих веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза, попыталась перевести 1167 блистеров с лекарственным препаратом общим весом более 4 кг.