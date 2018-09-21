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Более 40 млн рублей похищено у клиентов банка в Якутии

Согласно данным ГУ МВД по республике, пострадали 37 вкладчиков

ТАСС, 21 сентября. МВД по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" после хищения более 40 млн рублей у нескольких десятков клиентов одного из коммерческих банков в 2017-2018 годах. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

"Установлено, что в семи структурных подразделениях банка, расположенных на территории Якутии, на основании договоров купли-продажи были реализованы простые векселя общества с ограниченной ответственностью, расположенного в Москве, денежные средства по которым в назначенные векселями сроки гражданам не были возвращены", - говорится в сообщении.

Согласно данным МВД, пострадали 37 вкладчиков банка. Общая сумма похищенных средств превышает 40 млн рублей.

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