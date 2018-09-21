Замначальника колонии в Оренбургской области подозревается в насилии над осужденными

ТАСС, 21 сентября. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении замначальника исправительной колонии Оренбургской области, который подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия над осужденными. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего заместителя начальника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Оренбургской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с января 2015 по август 2016 года подозреваемый вместе с некоторыми сотрудниками колонии в городе Новотроицке "совершил противоправные действия в отношении осужденных, склоняя их к сотрудничеству с администрацией колонии и сокрытия недостатков в ее работе".

Кроме того, сообщается, что августе 2018 года подозреваемый, скрыл факт дезорганизации деятельности учреждения.

В настоящее время по уголовному делу продолжается комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей. Следствием также проверяется версия о причастности к указанным преступлениям других сотрудников колонии.