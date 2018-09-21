Прокурор просит приговорить бывшего мэра Сыктывкара к 13 годам колонии за взятки

ТАСС, 21 сентября. Гособвинение на заседании в Сыктывкарском городском суде попросило приговорить бывшего мэра столицы Республики Коми Романа Зенищева к 13 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей по делу о взятках на 13,7 млн рублей. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель прокуратуры Владимир Трофимов.

В июле 2016 года Зенищев был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,1 млн рублей за многомиллионные взятки при поставках модульной котельной и коммунальной техники, за аферы с муниципальным имуществом и с программой переселения из аварийного жилья.

"В пятницу в прениях гособвинение предложило суду признать Зенищева виновным по ч. 4 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки". С учетом вступившего в силу предыдущего приговора итоговое наказание попросили назначить в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима и штрафа в 1,5 млн рублей", - сказал гособвинитель.

По словам Трофимова, прокуратура также потребовала лишить экс-чиновника права занимать должности в органах власти на три года. "Кроме того, предложили суду конфисковать у Зенищева предмет взятки в размере 13, 757 млн рублей", - пояснил гособвинитель.

Подсудимый, по данным прокуратуры, выступит в прениях на заседании 26 сентября.

По данным следствия, в 2006 году к Зенищеву обратилась группа лиц. Они договорились о ежемесячной передаче градоначальнику денег в обмен на комфортные условия их бизнесу в сфере пассажирских перевозок. Зенищев способствовал победе нужных компаний в открытых конкурсах на пассажирские перевозки, по итогам конкурсов с ними были заключены соответствующие договоры. По оценке следствия, с 2007 по 2011 год Зенищев получил в качестве взяток более 3,7 млн рублей, а также выгоду имущественного характера на 10 млн рублей - существенные скидки при приобретении частных предприятий в сфере ЖКХ, доли в их уставном капитале были оформлены на подконтрольных Зенищеву лиц.