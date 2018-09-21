Мосгорсуд 24 сентября проверит законность ареста главы Серпуховского района Подмосковья

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 24 сентября рассмотрит жалобу на продление ареста главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд 24 сентября в 12:30 мск рассмотрит апелляционную жалобу на постановление о продлении срока ареста", - сказала собеседник агентства. В августе Басманный суд оставил Шестуна под стражей до 13 ноября.

Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Вину он не признает, считая, что дело возбуждено для воспрепятствования его переизбранию на должность главы района. Наказание по инкриминируемой ему статье - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Потерпевшей в рамках уголовного дела Шестуна признана администрация Серпуховского района Московской области.