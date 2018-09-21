Полицейские в Ростове задержали торговавшего сильнодействующим веществом директора аптеки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области задержали директора аптеки и организатора поставки сильнодействующего вещества "Трамадол" в Ростов-на-Дону, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального главка.

По данным МВД, в Аксайском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль LADA Prioira и во время осмотра машины обнаружили пакеты с таблетками неизвестного происхождения. Как показала экспертиза, вещество оказалось сильнодействующим средством "Трамадол" массой около двух кг. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

"При проведении дальнейших следственных действий фигурант сообщил оперативникам управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка, что приобрел сильнодействующее вещество в одной из аптек, расположенной в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Сотрудники полиции <…> задержали директора аптеки, осуществлявшего свою деятельность без соответствующего разрешения, в момент продажи "Трамадола". Также в аптеке правоохранители обнаружили более 4 кг сильнодействующих веществ и поддельные медицинские рецепты, которые злоумышленник предлагал покупателям, чтобы сокрыть следы незаконной деятельности", - сказали в пресс-службе управления.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли пистолет Коровина. В отношении директора аптеки возбудили уголовные дела по ст. 234, 327 ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков") и 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ.

"Кроме того, оперативниками задержан организатор противоправной деятельности, по месту жительства которого стражи порядка изъяли около 8 кг "Трамадола". Полицейскими установлено, что мужчина открыл на территории Ростова-на- Дону две аптеки для продажи запрещенных препаратов. В отношении него <…> возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.