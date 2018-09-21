СК возбудил дело после гибели ребенка в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного управления СК РФ по Дагестану возбудили уголовное дело после гибели десятилетнего ребенка, которому стало плохо во время пребывания в лагере. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе управления журналистам.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 13 сентября десятилетний воспитанник оздоровительно-образовательного центра круглогодичного действия несколько раз обратился в медицинский пункт детского лагеря с жалобами на головную боль и тошноту, где ему сделали промывание желудка и дали лекарство. Ночью состояние мальчика ухудшилось и его отвезли его в больницу, где спустя несколько часов он скончался.

"Допрашиваются родственники мальчика, воспитанники центра, истребована и анализируется медицинская документация относительно проводившегося ребенку лечения. Назначена судебная медицинская экспертиза с целью определения точной причины смерти, а также выяснения вопроса, насколько качественно, полно и своевременно ребенку была оказана медицинская помощь", - уточняется в пресс-релизе.