Источник: ФСБ предъявило обвинение генералу Дрыманову по второму эпизоду взятки

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи ФСБ предъявили обвинение по второму эпизоду взятки в размере 500 тыс. рублей бывшему руководителю Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Александру Дрыманову, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

"Следствие предъявило Дрыманову официальное обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Дрыманова Марк Каверзин назвал предъявленное обвинение его подзащитному оговором со стороны одного из участников предыдущего процесса [дело о $1 млн взятки, по которому осуждены экс-глава УСБ СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и экс-замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров]. "Мы полагаем, что в результате этого оговора и был задержан наш подзащитный", - сказал защитник, отказавшись от дальнейших комментариев из-за подписки о неразглашении тайны следствия.

Лефортовский суд Москвы ранее продлил арест Дрыманову до 16 декабря, заседание проходило в закрытом от слушателей и СМИ режиме. Мосгорсуд 25 сентября проверит законность продления ареста генерала.

Дело сотрудников СК

По версии следствия, Дрыманов вместе бывшим первым заместителем начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК Михаил Максименко. Они получили взятку в размере 1 млн долларов за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

20 апреля Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн рублей, 26 июля его бывший заместитель Александр Ламонов - к 5 годам колонии и штрафу в размере 32 млн рублей. Никандров был приговорен к 5,5 года колонии без штрафа.