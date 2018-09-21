Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Директор московской школы 1468 Илья Бронштейн опроверг сообщения об избиении ученика пятого класса одноклассниками.

"Школа 1468 подтверждает факт ссоры между учащимися пятого класса. Факты нанесения телесных повреждений не подтверждаются", - сообщил Бронштейн ТАСС в пятницу.

Он добавил, что 27 сентября в связи с происшествием школьный совет по профилактике негативных социальных проявлений будет обсуждать дополнительные педагогические меры в этом классе. "К участию в заседании будут приглашены сотрудники ОДН ОВД по Таганскому району, инспектор образовательных организаций ЦАО, представители городского психолого-педагогического центра и представители управляющего совета школы", - добавил он.

Ранее в пятницу источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что полиция проводит проверку по факту избиения ученика в одной из московских школ. По его словам, поступила телефонограмма из детской городской поликлиники №104, в которой говорилось о госпитализированном ученике 5 "Г" класса с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой правого глаза и ссадинами шеи. По предварительным данным источника, мальчик был избит одноклассниками на перемене и после госпитализирован в Морозовскую детскую клиническую больницу.

В пресс-службе столичной полиции ТАСС пояснили, что инцидент произошел в Центральном административном округе Москвы. "По факту получения телесных повреждений несовершеннолетним проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД.