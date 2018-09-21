Начальника отдела инженерного управления СПбГУ отпустили под подписку по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Начальник ремонтно-эксплуатационного отдела Санкт-Петербургского Государственного университета отпущен под подписку о невыезде в рамках расследования дела о получении взятки. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.
"Начальник ремонтно-эксплуатационного отдела №4 управления главного инженера СПбГУ отпустили под подписку о невыезде, его заместителю в качестве меры пресечения избран домашний арест", - сказал собеседник агентства.
Ранее в региональном управлении СК сообщали, что 18 сентября подозреваемые, находясь в служебном помещении, получили от представителя одной из коммерческих структур 200 тыс. рублей взятки за приемку выполненных работ по ранее заключенным договорам. В ведомстве не сообщили о характере работ, в рамках которых была получена взятка.
В пресс-службе университета ТАСС подчеркнули, что уголовное дело было возбуждено при активном взаимодействии ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, СУ СК РФ по Санкт-Петербургу и руководства Санкт-Петербургского Государственного университета.