СК исключил из обвинения Шестуну статью о превышении полномочий

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ исключил из обвинения, предъявленного экс-главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, статью о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Павел Беспалов.

"Следователи возбудили уголовное дело в отношении Шестуна по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ по тем же основаниям, что и по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Дела были соединены в одно производство и из него было исключено обвинение по ст. 286 УК РФ", - рассказал защитник.

Шестун изначально обвинялся в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Вину он не признает, считая, что дело в отношении него возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов.

Потерпевшей в рамках уголовного дела Шестуна признана администрация Серпуховского района Московской области. Кроме того, суд арестовал половину дома, половину участка и автомобиль Mercedes, а также зарплатную карту чиновника и его банковский счет.