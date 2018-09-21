В одном из зданий Центрального клинического военного госпиталя в Москве произошел пожар

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в пятницу в одном из зданий Центрального военного госпиталя на северо-западе Москвы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь возгорания составила 5 кв. м, в настоящее время пожар ликвидирован.
Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, "в Первом Пехотном переулке, дом 9/27, строение 1, в здании морга Центрального военного госпиталя произошло возгорание. Было установлено, что идет оно идет из-под кровли здания - загорелся деревянный обрешетник".