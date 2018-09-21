Экс-чиновника в Петербурге подозревают в получении взятки при строительстве стадиона к ЧМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Экс-заместителя председателя комитета по строительству Петербурга Александра Янчика подозревают в получении взятки при строительстве стадиона "Санкт-Петербург". Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Его [Янчика] подозревают в получении взятки при строительстве стадиона", - сказал собеседник агентства. Обвинение Янчику не предъявлено.

Как рассказал источник, по версии следствия, взятку в размере 20 млн рублей Янчик получил от бывшего главы компании "Стройэлектромонтаж-5", занимавшейся подсветкой стадиона, Василия Сливкина.

По делу о хищениях более 50 млн рублей при строительстве стадиона "Санкт-Петербург" к чемпионату мира по футболу - 2018 предъявлено обвинение бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Он заключил сделку со следствием, признавшись, что присвоил не менее 28 млн рублей из выделенных на оборудование стадиона средств. По условиям соглашения, бывший вице-губернатор должен был погасить нанесенный ущерб, но сделать этого он не смог, так как, по словам его адвокатов, следствие препятствует снятию ареста с части денежных счетов экс-чиновника.

Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по строительству, в 2013 - 2015 годы курировал строительство стадиона к ЧМ на Крестовском острове. По версии следствия, он вместе с другими лицами вступил в сговор, чтобы похитить деньги генподрядчика стадиона - ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб".

Срок содержания под стражей Оганесяну был продлен до 13 ноября.