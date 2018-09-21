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Участник соревнований по парапланеризму из Москвы погиб в горах Кабардино-Балкарии

Мужчина отклонился от маршрута и летел на малой высоте, сообщили руководитель Нальчикского подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев

НАЛЬЧИК, 21 сентября. /ТАСС/. Парапланерист из Москвы погиб в горах Чегемского района Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщил руководитель Нальчикского подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.

"В Чегемском районе Кабардино-Балкарии, поблизости от горы Ак-Кая погиб парапланерист из Москвы", - рассказал он.

По данным Гулиева, погибший - "участник соревнований по парапланеризму, которые проходят в эти дни в Чегемском районе, он отклонился от маршрута и летел на малой высоте".

"На момент обнаружения спортсмен не подавал признаков жизни", - сказал Гулиев.

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