Участник соревнований по парапланеризму из Москвы погиб в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 21 сентября. /ТАСС/. Парапланерист из Москвы погиб в горах Чегемского района Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщил руководитель Нальчикского подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.
"В Чегемском районе Кабардино-Балкарии, поблизости от горы Ак-Кая погиб парапланерист из Москвы", - рассказал он.
По данным Гулиева, погибший - "участник соревнований по парапланеризму, которые проходят в эти дни в Чегемском районе, он отклонился от маршрута и летел на малой высоте".
"На момент обнаружения спортсмен не подавал признаков жизни", - сказал Гулиев.