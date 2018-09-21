Инженер-проектировщик осужден за гибель рабочего на заводе "Руссоль" в Тульской области

ТУЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Инженер, спроектировавший бункер для соли, рухнувший на рабочего компании "Русссоль" в городе Новомосковске Тульской области, приговорен ограничению свободы на один год. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Суд признал инженера-проектировщика виновным по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением на два года права заниматься деятельностью в области архитектуры и проектирования", - сказали в пресс-службе.

Фамилию осужденного инженера пресс-служба не указывает.

Как сообщалось, обрушение бункера с солью и части стены в цехе компании "Руссоль" произошло 6 сентября 2017 года. Спасатели обнаружили под завалами тело рабочего, который погиб от полученных травм.

Следователи установили, что проектная документация была разработана с многочисленными нарушениями. "Это лишило возможности учесть действующие нагрузки на бункер и произвести расчет несущей способности узлов", - отметили в пресс-службе.