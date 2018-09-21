Три подростка получили электротравмы на железной дороге в Адыгее

МАЙКОП, 21 сентября. /ТАСС/. Трое 12-летних подростков получили в пятницу электротравмы на железнодорожной станции "Энем-1" в Тахтамукайском районе Адыгеи и доставлены в краевую клиническую больницу Краснодара, сообщила ТАСС пресс-секретарь Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте Наталья Олефиренко.
"Трое мальчиков 2006 года рождения, жители поселка Энем, вечером гуляли на железной дороге и залезли на вагон-цистерну, где получили электротравму от контактной сети. От удара током детей отбросило на насыпь. Сейчас они госпитализированы в краевую клиническую больницу Краснодара", - сказала она.
Один ребенок получил 80% ожогов, у двоих детей - по 15% ожогов, они в шоковом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, которая выясняет обстоятельства происшествия, добавила собеседница агентства.