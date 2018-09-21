В Норвегии из-за урагана без электричества остались более 30 тыс. домов

ТАСС, 21 сентября. Более 30 тыс. домов остались без электричества в пятницу вечером в области Агдер на юге Норвегии из-за урагана "Кнуд", повалившего деревья на линии электропередачи. Об этом говорится в сообщении на сайте местной энергокомпании Agder Energi.
В то же время, по данным Норвежского телеграфного бюро, еще некоторое время назад число отключений превосходило 50 тыс. В настоящее время энергетики работают над восстановлением подачи электричества, задействованы все доступные на данный момент бригады.
Кроме того, из-за упавших деревьев закрыт проезд по двум дорогам на юге страны - Сёрланнсбанен и Остфольдбанен. Власти Норвегии объявили "красный" уровень опасности из-за урагана.
Удара стихии ожидают также в субботу в Финляндии. Финский Метеорологический институт предупредил, что ветер может усилиться до 20 м/с, особенно на юге и западе республики. По сообщению телекомпании Yle, в связи с этим возможны изменения в расписании отходящих из Финляндии паромов.
В Данию ураган принес ветра, скорость которых в ряде регионов достигла почти 33 м/с, в Швеции на фоне стихии в пятницу отменяли поезда, а людям рекомендовали не покидать свои дома вечером, упавшие из-за сильных ветров деревья в течение дня заблокировали несколько дорог.