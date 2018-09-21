В Кизилюртовском районе Дагестана сгорело здание сельской школы

Поиски пропавшей аргентинской подлодки

В зоне поиска аргентинской подлодки San Juan засекли объект, похожий на нее по размеру

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад сообщил, что сигнал обнаружили на глубине 280 метров

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