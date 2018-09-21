В Кизилюртовском районе Дагестана сгорело здание сельской школы

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. В селе Миатли Кизилюртовского района Дагестана сгорело здание школы, пострадавших нет. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального МЧС.
Как уточнили в пресс-службе, "сгорело здание школы <...> площадь пожара составила 517 кв метров".
В ведомстве отметили, что пострадавших нет, причины пожара устанавливаются. От ГУ МЧС России по Дагестану к ликвидации последствий привлечено 14 человек и четыре единицы техники.
Ранее сообщалось, что в 23:54 мск 21 сентября поступила информация о том, что в населенном пункте Миатли Кизилюртовского района произошло возгорание в здании сельской средней школы.