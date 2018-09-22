Жителя Латвии приговорили в США к 14 годам тюрьмы за создание хакерской программы

ТАСС, 22 сентября. Латвийский хакер Русланс Бондарс приговорен в США к 14 годам лишения свободы за создание программы-шпиона Scan4you и ее использование. Об этом в пятницу сообщило министерство юстиции США.

Бондарс осужден "за нарушения, связанные с тем, что он управлял онлайн-сервисом, который помогал хакерам определить, смогут ли антивирусные программы обнаружить созданное ими вредоносное программное обеспечение".

По данным ведомства, хакеры использовали сервис Бондарса для тестирования вирусных программ, которые впоследствии позволили украсть около 40 млн номеров кредитных и дебетовых карт, а также 70 млн адресов, телефонных номеров и другую личную информацию. Общий ущерб от использования хакерами Scan4you оценивается в $20,5 млрд.

Министерство юстиции США уточняет, что Бондарс является негражданином Латвии.