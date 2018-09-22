СК возбудил дело против бывшего гендиректора рудника в Забайкалье, где голодали шахтеры

ЧИТА, 22 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении Евгения Рогалева - бывшего гендиректора Дарасунского рудника в Забайкальском крае, работники которого в июле объявляли голодовку из-за невыплаты зарплаты. Об этом в субботу ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Уголовное дело в отношении Рогалева возбуждено по статье "Невыплата заработной платы и иных выплат свыше двух месяцев" УК РФ. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы. Идет расследование", - сказал Марков.

В июле около ста работников золотодобывающего рудника объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты с мая. В отношении компании "Дарасунский рудник" было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение").

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 26 июля поручил подчиненным принять меры для погашения руководством рудника долга по зарплате.

Спустя трое суток после начала протеста рабочие начали получать зарплату и приняли решение о прекращении забастовки. Собственник рудника, компания "Урюмкан", приостановил работу предприятия.