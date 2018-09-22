Спасатели эвакуировали альпиниста, попавшего в расщелину в горах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 22 сентября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали на вертолете альпиниста из Белоруссии, попавшего в расщелину в горах Карачаево-Черкесии, и передали его врачам. Еще двое альпинистов из его группы спускаются в базовый лагерь пешком. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

"Спасатели успешно завершили длившуюся почти сутки операцию по транспортировке пострадавшего альпиниста, который провалился в трещину на леднике Суфруджу. По уточненной информации, мужчина был в составе группы из трех человек, совершавших восхождение на гору Белалакая. В 07:55 мск вертолет Ми-8 МЧС России с пострадавшим приземлился в Черкесске, мужчина передан врачам Центра медицины катастроф для транспортировки в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Еще двух альпинистов, которые были вместе с пострадавшим, спасатели сопровождают в базовый лагерь пешком. "Как оказалось, в трещину попал один человек, двое его товарищей, граждане России, не пострадали и в настоящее время спускаются самостоятельно", - отмечается в сообщении главка.

ЧП произошло в пятницу около 11:00 мск. Сообщалось, что три человека из группы альпинистов, совершавших восхождение в Карачаевском районе КЧР на гору Белалакая, попали в расщелину на леднике Суфруджу.