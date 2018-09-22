Глава турфирмы в Уфе подозревается в мошенничестве

УФА, 22 сентября. /ТАСС/. Около 50 жителей Уфы обратились с заявлениями о мошенничестве в полицию на действия руководителя туристической фирмы, которая заключила с ними договоры на приобретение путевок, но не исполнила обязательств. Общая сумма ущерба оценивается в 16 млн рублей. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.

Ранее местные СМИ сообщили, что несколько человек не смогли вылететь в отпуск из-за мошеннических действий сотрудницы уфимской туристической фирмы Five Stars.

"По предварительным данным ведомства, в течение двух месяцев директор турфирмы, пользуясь служебным положением, заключала с жителями Уфы договоры на покупку туристических путевок. Однако полученные от клиентов деньги она забирала себе. С заявлениями о мошенничестве в полицию обратились около 50 граждан, предварительная сумма ущерба составила около 16 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили местонахождение подозреваемой, она задержана. В отношении нее возбужден ряд уголовных дел о мошенничестве по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, добавили в полиции.