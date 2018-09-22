В Магадане задержан мужчина за незаконное хранение промышленного золота

ТАСС, 22 сентября. Полицейские задержали в Магаданской области мужчину, который незаконно хранил 10 кг промышленного золота. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Магаданской области во взаимодействии с коллегами из ОМВД РФ по Среднеканскому району задержан 39-летний мужчина, который в нарушение правил, установленных законодательством, осуществлял незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов", - сказала она.

По ее словам, в машине подозреваемого полицейские нашли 10 кг промышленного золота стоимостью 23 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга"), фигурант помещен под домашний арест.