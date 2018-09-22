Жертвами вспышки холеры на северо-востоке Нигерии стали почти 100 человек

ТАСС, 22 сентября. По меньшей мере 97 человек стали жертвами вспышки холеры на северо-востоке Нигерии за последние две недели. Об этом сообщило в субботу агентство France-Presse со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).

"В штатах Борно и Йобе были зафиксированы 3126 случаев [с подозрением на заболевание холерой]", - сообщает УКГВ, отметив, что жертвами эпидемии в двух северо-восточных штатах страны стали 97 человек.

В апреле в результате заражения холерой в штате Йобе погибли 13 человек, еще 12 человек скончались от этого заболевания в штате Адамава в мае.

Холера - опасное инфекционное заболевание, заражение которым происходит через воду. Симптомы болезни схожи с пищевым отравлением. Подобные инфекционные заболевания постоянно угрожают Нигерии, так как ее жители испытывают трудности с доступом к чистой воде.