{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жертвами вспышки холеры на северо-востоке Нигерии стали почти 100 человек

Всего в штатах Борно и Йобе были зафиксированы 3126 случаев с подозрением на заболевание

ТАСС, 22 сентября. По меньшей мере 97 человек стали жертвами вспышки холеры на северо-востоке Нигерии за последние две недели. Об этом сообщило в субботу агентство France-Presse со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).

"В штатах Борно и Йобе были зафиксированы 3126 случаев [с подозрением на заболевание холерой]", - сообщает УКГВ, отметив, что жертвами эпидемии в двух северо-восточных штатах страны стали 97 человек.

В апреле в результате заражения холерой в штате Йобе погибли 13 человек, еще 12 человек скончались от этого заболевания в штате Адамава в мае.

Холера - опасное инфекционное заболевание, заражение которым происходит через воду. Симптомы болезни схожи с пищевым отравлением. Подобные инфекционные заболевания постоянно угрожают Нигерии, так как ее жители испытывают трудности с доступом к чистой воде.

Теги
Нигерия
В Магадане задержан мужчина за незаконное хранение промышленного золота
В машине подозреваемого полицейские нашли 10 кг промышленного золота стоимостью 23 млн рублей
Читать полностью