В Дагестане задержали замруководителя администрации главы и правительства республики

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Исмаила Эфендиева по подозрению в превышении должностных полномочий.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Он задержан сегодня, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". Идут мероприятия, в том числе обысковые, в кабинете и дома", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил собеседник агентства, дело возбуждено по тому же эпизоду, в рамках которого был задержан теперь уже бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не пока располагает.

Исмаил Эфендиев родился в 1959 году в Дагестане. В 1981 году окончил экономический факультет Дагестанского государственного университета. В феврале 2016 года назначен руководителем администрации главы и правительства Дагестана, с ноября 2017 года - заместителем руководителя администрации главы и правительства региона.

Эфендиев является кандидатом экономических наук. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный экономист РФ", также он награжден орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", почетной грамотой правительства РФ.