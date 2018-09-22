{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
Обновлено 

В Дагестане задержали замруководителя администрации главы и правительства республики

По данным источника в правоохранительных органах, Исмаил Эфендиев подозревается в превышении должностных полномочий

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Исмаила Эфендиева по подозрению в превышении должностных полномочий.

На эту тему

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Он задержан сегодня, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". Идут мероприятия, в том числе обысковые, в кабинете и дома", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил собеседник агентства, дело возбуждено по тому же эпизоду, в рамках которого был задержан теперь уже бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.
Официальным подтверждением этой информации ТАСС не пока располагает.

Исмаил Эфендиев родился в 1959 году в Дагестане. В 1981 году окончил экономический факультет Дагестанского государственного университета. В феврале 2016 года назначен руководителем администрации главы и правительства Дагестана, с ноября 2017 года - заместителем руководителя администрации главы и правительства региона.

Эфендиев является кандидатом экономических наук. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный экономист РФ", также он награжден орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", почетной грамотой правительства РФ. 

Теги
РоссияДагестанДела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
Жертвами вспышки холеры на северо-востоке Нигерии стали почти 100 человек
Всего в штатах Борно и Йобе были зафиксированы 3126 случаев с подозрением на заболевание
Читать полностью