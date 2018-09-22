Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 сентября. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца жителя Петрозаводска Антона Ипатова, подозреваемого в убийстве двух девушек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Преступление вызвало большой общественный резонанс. 19 и 20 сентября в разных районах Петрозаводска были обнаружены тела двух девушек 20 и 27 лет с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По подозрению в убийстве был задержан 28-летний ранее судимый Ипатов, он освободился из колонии в сентябре 2016 года.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Ипатова Антона Михайловича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, то есть по 18 ноября включительно", - огласил решение судья Александр Мерков.

В ходе заседания следователь просил арестовать фигуранта, так как он может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, имеет склонность к насилию, не живет по месту регистрации. Адвокат выступил против удовлетворения ходатайства.

По версии следствия, вечером 19 сентября подозреваемый с ножом напал в Петрозаводске на 20-летнюю студентку у общежития медицинского колледжа, а на следующей день совершил аналогичное нападение на 27-летнюю девушку в центре города. От полученных травм потерпевшие скончались.

Также выяснилось, что за несколько дней до совершения убийств подозреваемый ранил ножом 15-летнюю девушку. Как сообщила журналистам мать пострадавшей, присутствовавшая на заседании в суде, мужчина начал душить ее дочь, "потом порезал". "Сутки он продержал ее в комнате у себя в общежитии. Ее только к вечеру нашли, вызвали, конечно, полицию и скорую", - сказала женщина.